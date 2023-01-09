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حماس تنتقد لقاءات منتدى النقب

الإثنين 09 يناير 2023 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنتقد لقاءات منتدى النقب



د ب أ/سما/

نتقدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لقاءات منتدى النقب التي بدأت، اليوم الاثنين، في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور دول عربية وإسرائيل.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان إن “استمرار عقد اللقاءات التحضيرية لمنتدى النقب التطبيعي، التي كان آخرها في دولة الإمارات بمشاركة إسرائيل ودول من المنطقة، إصرار على خطيئة التطبيع مع الاحتلال”.

وأضاف قاسم أن “هذه اللقاءات التطبيعية تأتي في ظل حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية، ما يشجعها على تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه”.

وانطلقت اليوم اجتماعات “منتدى النقب”، بمشاركة مسؤولين من مصر وإسرائيل والمغرب والإمارات والبحرين والولايات المتحدة، تمهيداً لعقد قمة لوزراء خارجية تلك الدول في المغرب خلال الأشهر المقبلة.

من جهة أخرى، نفت حركة حماس تقارير إسرائيلية بشأن تقييد السلطات الأمنية في تركيا تحركات قيادة الحركة على أراضيها، واصفة إياها بأنها “أكاذيب وجزء من تحريض الآلة الإعلامية الإسرائيلية ضد الحركة وقيادتها”.

وأكدت الحركة أنها تربطها علاقات “جيدة” مع تركيا وتسعى لتطويرها.

وأوردت صحيفة “هآرتس العبرية اليوم أن تركيا بدأت بفرض قيود على تحركات قادة حماس لاسيما نائب رئيس الحركة صالح العاروري على أراضيها، وخاصة بعد التقارب الأخير وتبادل السفراء بين أنقرة وتل أبيب.

#حماس

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