اتحاد السلة: تهبيط خدمات المغازي وتحرير لاعبيه (صورة)

غزة/سما/

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة في قطاع غزة الاثنين عن قراراته بخصوص انسحاب فريق خدمات المغازي من الدوري هذا الموسم.

وأكد اتحاد السلة تهبيط خدمات المغازي للدرجة الأدنى، وتغريمه مبلغ 1000 دولار، وتحرير جميع لاعبيه.

وبيّن الاتحاد أن قراراته استندت للمادة 19 من التعميم السنوي الذي وزّعه على الأندية قبل انطلاق للموسم السلوي 2022-2023.

يشار إلى أن نادي خدمات المغازي رفض الظهور في الموسم الجديد لدوري السلة، بعدما اعتمد الاتحاد تتويج خدمات البريج بطلاً للمسابقة، دون النظر لقرار المحكمة الرياضية بارتكاب الاتحاد مخالفات بفتح باب القيد والتسجيل 3 فترات بدلاً من اثنتين في دوري الموسم الماضي.





