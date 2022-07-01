الاحتلال يعتقل 3 شبان من طولكرم وسلوان

طولكرم/القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين،3 شبان من طولكرم وسلوان بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز "عناب"، أوقفوا شاحنة لنقل الدجاج، وأنزلوا سائقها واثنين كانا برفقته واحتجزوهم لعدة ساعات وأخضعوهم للاستجواب، قبل أن يعتقلوا الشاب أحمد محمود علي شراقة (22 عاما).

يشار إلى أن شراقة أسير محرر، أمضى في سجون الاحتلال في فترة اعتقاله الأولى 32 شهرا، كما أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر حزيران عام 2021 وأفرج عنه بعد عام.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شابين بعد الاعتداء عليهما في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشابين ماهر سامر سرحان، ويزيد مراغة، بالضرب المبرح، قبل أن تعتقلهما.