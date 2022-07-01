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السعودية تعلن عودة الحج هذا العام بدون قيود أو شروط

الإثنين 09 يناير 2023 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن عودة الحج هذا العام بدون قيود أو شروط



الرياض/سما/

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، أنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات من تقليص عدد الحجاج بشكل كبير على خلفية تفشي جائحة "كوفيد-19".

وقال وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر، إن موسم حج هذا العام لن يشترط فيه حد أعلى للعمر.

واضاف: اعتبارًا من الغد تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين بنسبة 63% ، بالاضافة إلى تخفيض تكلفة التأمين على حجاج بيت الله بنسبة 73%.

وقال أن المملكة تقوم بمشاريع كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، منها توسعة الحرم المكي الشريف بتكلفة تتجاوز 200 مليار وتوسعة كبيرة للمسجد النبوي في المدينة المنورة، وتم إنشاء قطار سريع يربط بين مكة والمدينة بتكلفة تصل إلى 64 مليار لتكون المدة الزمنية قرابة ساعتين بين مكة والمدينة، ولتيسر الوصول للمدينتين تم تطوير أكبر مطار في جدة مطار الملك عبدالعزيز بتكلفة تتجاوز 40 مليار ريال، وكذلك تطوير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

وتابع: كذلك اطلقنا العديد من المبادرات، التي تسهل وصول ضيوف الرحمن للأراضي المقدسة، حيث اطلقنا منصة “نسك” التي توفر خدمات متكاملة تيسر الوصول للملكة وبها جميع المعلومات التي يحتاجها الحجاج.

#السعودية #الحج والعمرة

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