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مصرع طفل بحادث دهس في جنين

الإثنين 09 يناير 2023 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل بحادث دهس في جنين



جنين/سما/

 لقي طفل (3 أعوام) مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث دهس بمدينة جنين.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وقوع حادث دعس في قرية رابا جنوب شرق جنين، وعلى الفور تحركت شرطة المرور للمكان لمعاينة الحادث.

وأضاف ارزيقات أن الطفل تعرض للدعس من قبل أحد أفراد أسرته بالخطأ أثناء تواجده أمام المنزل، الأمر الذي تسبب بمصرعه على الفور.

وتابع أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه، مشيرا إلى أن جثمان الطفل قد سلم إلى ذويه حسب الأصول.

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#جنين

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