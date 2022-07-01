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سموتريتش يهاجم المعارضة الإسرائيلية

الإثنين 09 يناير 2023 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يهاجم المعارضة الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، السياسيين المعارضين الذين اتهموا معسكره بالتحريض على "الحرب الأهلية"، مؤكدًا أن خطة الحكومة للإصلاح القضائي تهدف إلى "تعزيز الديمقراطية الإسرائيلية" واستعادة ثقة الجمهور في المحاكم.
 
وجاءت أقوال سموتريتش بعد دقائق من تحذير زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس من أن خطة الإصلاح القضائي التي تم طرحها الأسبوع الماضي ستدفع المجتمع الإسرائيلي إلى حافة الهاوية.
 
وقال سموتريتش: إنه لأمر محزن بشكل مضاعف عندما تأتي الكلمات القاسية والتهديدات بالحرب الأهلية من أعلى المستويات، مضيفًا أنه "منذ زمن سحيق، آنذاك والآن، كان المعسكر القومي يقول لا للحرب الأهلية".
 
وعضو الكنيست عن الصهيونية الدينية "سيمشا روثمان" هو شخصية رئيسية في دفع خطة الإصلاح القضائي للائتلاف التي يقودها وزير القضاء عن حزب "الليكود" ياريف ليفين.
 

#بتسلئيل سموتريتش #المعارضة الاسرائليية

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