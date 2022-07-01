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نتنياهو يعين وزراء جدد في حكومته اليمينية

الإثنين 09 يناير 2023 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعين وزراء جدد في حكومته اليمينية



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه سيعين غاليت ديستل عطباريان وزيرًا للإعلام، وماي غولان وزيرة في مكتب رئيس الحكومة. فيما تم تعيين عضو الكنيست يولي إدلشتين رئيسًا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وفقًا لصحيفة "هارتس" العبرية. 

 

وفي جولة توزيع الحقائب على أعضاء الكنيست من "الليكود"، عرض نتنياهو على إدلشتاين مناصب وزارية صغيرة نسبيًا، لكنه رفض. في محادثتهم الأخيرة، قبل يومين من تشكيل الحكومة، حيث كانت المحادثة متوترة للغاية، ورد إدلشتين بأنه سيترشح للمنصب داخل الليكود ومنفردًا، وليس كتعيين لنتنياهو، لكنه في النهاية كان المرشح الوحيد.

 

في السياق، أعلن رئيس الكنيست أمير أوحانا أنه سيعين رئيس الأركان المتقاعد موشيه (تشيكو) أدري كرئيس تنفيذي للكنيست. 

يذكر أن صحيفة "مكور ريشون" العبرية، قالت إن عدد وزراء الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو وصل إلى 32 حقيبة.

#نتنياهو

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