الإمارات تفتتح المؤتمر التوجيهي لـ "منتدى النقب"

أبوظبي/سما/

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، المؤتمر التوجيهي لـ "منتدى النقب"، ومجموعات العمل التي تشكلت في إطاره، في العاصمة أبو ظبي، اليوم الاثنين.

وتشارك في المؤتمر، وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء الست في المؤتمر "الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والمغرب، والولايات المتحدة، وإسرائيل".

ويضم الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشفيز، وممثلين عن وزارات الزراعة، والصحة، والدفاع، والاستخبارات، والسياحة، والطاقة، والتعليم، والاقتصاد، وسلطة المياه، ووزارة الخارجية.

ويناقش المشاركون إمكانية عقد قمة وزراء خارجية منتدى النقب، خلال الأشهر القادمة، بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في المغرب.

وستصوغ مجموعات العمل المنبثقة من المنتدى، آفاق التعاون في المجالات الأمنية، والاستخبارية، والاقتصادية، والزراعة، والمياه، والسياحة، وأمور أخرى.

وانعقد منتدى النقب للمرة الأولى في مارس الماضي، في كيبوتس سديه بوكير في منطقة النقب ، بمشاركة وزراء خارجية الدول الست، بهدف تفعيل اتفاقيات "أبراهام" (اتفاقيات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل)، في محاولة من جانب إسرائيل لتشكيل تحالف لمواجهة إيران.

ويعد هذا الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لمنتدى النقب، حيث عقد الأول في البحرين في يونيو 2022، والثاني على شكل اجتماع افتراضي في أكتوبر 2022.

وتقع منطقة النقب جنوب فلسطين التأريخية، وتحدها سيناء المصرية من الجهة الجنوبية الغربية، ووادي عربة الأردني من الشرق، ومعظم سكانها من القبائل البدوية الفلسطينية، واحتلتها إسرائيل عام 1948، المعروف بعام النكبة الفلسطينية.