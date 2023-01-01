فلسطين تدين العنف والارهاب والتحريض في البرازيل

رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، كافة أعمال العنف والارهاب والتحريض التي تشهدها جمهورية البرازيل الاتحادية والتي تشكل اعتداءً مباشراً على الديمقراطية البرازيلية ورئيسها المنتخب ديمقراطيا لويس اناسيو لولا دا سيلفا.

وجددت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، موقف دولة فلسطين الداعم لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ورئيسها المنتخب ضد المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار هذا البلد المعروف بنزاهة مؤسساته وديمقراطيته، مؤكدة التضامن الكامل مع تطلعات الرئيس البرازيلي لإعادة الاستقرار والازدهار والأمن لبلاده في أسرع وقت.

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