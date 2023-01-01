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نقل القائد مروان البرغوثي و70 أسيرا آخر إلى العزل المشدد في معتقل "نفحة"

الإثنين 09 يناير 2023 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل القائد مروان البرغوثي و70 أسيرا آخر إلى العزل المشدد في معتقل "نفحة"



رام الله/سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير القائد مروان البرغوثي و 70 أسيرا آخر من زنازين معتقل "هداريم" إلى العزل المشدد في معتقل "نفحة".

وأضاف الشيخ، يأتي ذلك في اطار حملة منظمة ضد الأسرى من قبل وزير ما يسمى الأمن القومي الاسرائيلي بن غفير، حيث سبق وأعلن الأخير عن نيته اتخاذ إجراءات مشددة ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن إدار  السجون نقلت 40 أسيراً إلى الأقسام الجديدة في سجن "نفحة"، علماً أن يوم أمس تم نقل المجموعة الأولى وعددهم 40 أسيراً.

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