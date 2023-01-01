حماس تعقب على مطالبة بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني

غزة/سما/

عقبت حركة حماس، مساء اليوم، على مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفيربمنع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي: ان مطالبة وزير الأمن الصهيوني "بن غفير"بمنع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة؛ سلوك عنصري ومحاولة بائسة، ستفشل كما فشلت كل محاولات الاحتلال السابقة في تغييب رموز الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأضاف:" سيبقى العلم الفلسطيني خفاقاً في كل ساحات الوطن، ورمزاً لوجودنا وتشبثنا بأرضنا التاريخية، وشاهداً على هويتنا الوطنية، ووحدة شعبنا ونضاله في مواجهة الاحتلال الصهيوني الفاشي العابر على هذه الأرض المباركة.