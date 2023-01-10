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تنويه من إدارة المعابر والحدود للمسافرين خلال الأيام القادمة

الإثنين 09 يناير 2023 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه من إدارة المعابر والحدود للمسافرين خلال الأيام القادمة



رام الله/سما/
دعت الإدارة العامة للمعابر والحدود المسافرين خلال الأيام القادمة وتحديداً يومي الثلاثاء والأربعاء لتأخير ساعات سفرهم نظراً للأزمة المتوقعة صباحاً خلال مغادرة المعتمرين لأرض الوطن.
 
وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود عبر صفحتها على فيس بوك : “ستكون اعداد المعتمرين خلال الأسبوع الحالي كالتالي”:
 
الاثنين 09/01/2023 : 13 باص- 390 معتمرا
الثلاثاء 10/01/2023 : 62 باص- 2430 معتمرا
الأربعاء 11/01/2023 : 162 باص- 4870 معتمرا
الخميس 12/01/2023 : 59 باص- 1640 معتمرا
 الجمعة 13/01/2023 : 32 باص- 930 معتمر ا
السبت 14/01/2023 : 22باص- 660 معتمرا
الاحد 15/01/2023 : 31 باص- 1500 معتمرا 
#ادراة المعابر والحدود

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