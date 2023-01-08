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بعد توقف استمر شهرين.. استئناف برنامج زيارات أهالي أسرى غزة

الإثنين 09 يناير 2023 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد توقف استمر شهرين.. استئناف برنامج زيارات أهالي أسرى غزة



غزة/ سما /

 قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إنه سيتم استئناف زيارات أهالي أسرى قطاع غزة يوم غد الثلاثاء 2023/1/10 بعد توقف استمر لنحو شهرين من قبل الاحتلال دون إبداء الأسباب. 

وأكدت الوزارة في تصريح لها، اليوم الاثنين، أن استئناف الزيارة سيكون للأسرى المسموح لهم بالزيارة، فيما يستمر الاحتلال في منع نحو 100 أسير من قطاع غزة من الزيارة منذ نحو ستة أعوام تحت بند قانون جديد أصدره الاحتلال عام 2017، والذي ينص على منع الأسرى الذين ينتمون لمنظمات تحتجز جنودًا أسرى لديها من زيارة ذويهم.

وأوضحت أنها ستستأنف برنامج "مؤازرة" الخاص بزيارة أهالي الأسرى حيث سيرافق وفد الوزارة الأهالي لحظة انطلاقهم من أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.

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