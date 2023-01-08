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فتوح: حكومة نتنياهو المتطرفة تسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني

الإثنين 09 يناير 2023 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن الحكومة الإسرائيلية وضعت نصب أعينها انهاء الوجود الفلسطيني، حتى تستطيع تنفيذ مخططاتها بالقدس والسيطرة على الأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية، وضم مناطق "ج" وتحويلها لكتل استيطانية.

وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الاثنين، إن هذه الحكومة المتطرفة تسعى لتحويل الصراع إلى صراع ديني يدخل المنطقة إلى دائرة من العنف، مشددا على أن شعبنا وقيادته سيتصدون لكل ما تخطط له حكومة الاحتلال العنصرية.

ودعا الى وحدة الموقف الفلسطيني ولم الشمل ووضع الخلافات جانبا للتصدي للاجراءات الاسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني.

#روحي فتوح #نتنياهو #رئيس المجلس الوطني #الاحتلال

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