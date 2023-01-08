السيسي: "أقول لمن يفزّعون الناس: بطلوا “هري”.. المصريون لن يتخلوا عن وطنهم

القاهرة / وكالات /

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لم تدخل حروبًا أو مغامرات ضيعت فيها أموالها ولكنها أحداث خارجية دفعت مصر ثمنها .

وأضاف خلال مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي: إذا كانت الظروف صعبة ،فإن المصريين لن يتخلوا عن وطنهم.

وخاطب السيسي من يفزعون الناس قائلا:: أقول لمن يفزعون الناس ويثيرون البلبلة: “بطلوا هري”( كلمة يستخدمها المصريون بكثرة ومعناها الهُراء و الكلام الكثير الفاسد الذي لا نظام له ولا فائدة منه).

وخاطب السيسي المصريين بقوله: اسمعوا منّا ليس؛ لأننا أصدق من الآخرين ولكن لأننا ندرك حجم التحدي أكثر من غيرنا.

ودعا الرئيس المساهمين في التحالف الوطني إلى مضاعفة الجهود خلال العام الجارى 2023.

وتابع قائلا: “كنا بنقول عام 2022 إنه عام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 2023 يمكن تكون محتاجة مننا إحنا نبذل جهد أكتر من 2022، لأن الأزمة اللى بنتكلم عليها أزمة كبيرة ولها تداعيات على العالم كله، ولها تأثير كبير، وبالتالي إذا كانت منظمات المجتمع المدني محتاجة تشتغل وكيان التحالف اشتغل بهمة وضغط كبير خلال 2022 أتصور أن الجهد يحتاج أن يتضاعف هذا الجهد خلال 2023.”.

وقال إنه على تواصل مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني، موضحا: ” أنا على اتصال بيكم وبكلم كتير من الكيانات وبنتناقش معاها.. وبسمع زى موضوع التمكين والجمعية اللى بتعملوها”.

وخاطب السيسي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قائلا: “قلتم يا دكتور مصطفى هتقدموا 23 مليار جنيه، وأدعو الجميع للمساهمة أكتر، وإحنا من جانبنا كحكومة أو صندوق تحيا مصر وباقى الصناديق نكمل الرقم أكتر من كده.. مش عاوز أقول رقم محدد علشان المساهمين يزودوا والحكومة تبذل جهد معانا في أن إحنا نخلى الحركة وتواجد التنفيذي اللى أنا بهنئكم عليه”.

وقال إن مؤسسات المجتمع تقوم بأدوار بكفاءة لا تستطيع أن تقوم بها الحكومة.