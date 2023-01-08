تويتر تعلن زيادة عدد حروف التغريدة لـ4000 حرف رسميا في فبراير

وكالات / سما /

تداولت أغلب الصحف العالمية والمحلية في الـ11 من ديسمبر 2022، خبر زيادة عدد أحرف التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ليصل من 280 حرف لـ4000 حرف، بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر "إيلون ماسك" هذه الأخبار بشكل رسمي عبر رده في تغريدة خلال حسابه الشخصي على "تويتر" على استفسار أحد المتابعين بشأن زيادة عدد أحرف التغريدات، ليجيب "ماسك" بالتأكيد دون أن يحدد موعدا رسميا لإطلاق تلك الميزة الجديدة.

زيادة عدد أحرف تغريدات تويتر لـ4000 حرف

أعلن "إيلون ماسك" عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، أن الشركة تنوي تدشين سلسلة من المزايا والخدمات التي بدورها ستحسن طرق تعامل المستخدمين مع المنصة، على رأسها إطلاق خدمة زيادة عدد حروف التغريدة الواحدة في المنصة من 280 حرف لـ4 آلاف حرف، محددا موعد الانطلاق الرسمي في فبراير 2023، ونوه "ماسك" خلال التغريدة أن هناك خدمات أخرى ستطلقها تويتر خلال الفترة القادمة، منها:

- إصلاح شامل وتطوير لواجهة المستخدم.

- طرح زر " Bookmark button"، بدوره نوه "ماسك" أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الخدمة بعد أسبوع.

- الانتقال بين التغريدات بسهولة.

اختراق تويتر وتسريب بيانات 200 بريد إلكتروني

في وقت سابق، أعلنت سلسلة من تقارير الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني ووسائل الإعلام من ضمنها شركة " BleepingComputer"، أنه تم بالفعل تسريب بيانات أكثر من 200 مليون مستخدم على منصة تويتر، وتم الكشف عن قائمة مسربة تضم مجموعة من الملفات النصية التي تسرد عناوين البريد الإلكتروني وأسماء مستخدمي Twitter، وتواريخ إنشاء حساباتهم على المنصة، بدورها أوضحت الشركة أنه يتم بيع البيانات في منتدى للقرصنة مقابل دولارين فقط.

خاصية جديدة تكشف "عدد المشاهدات" على التغريدات

أطلق "ماسك" تحديث آخر داخل المنصة يمكن المستخدمين من معرفة نسب وعدد المشاهدات التي تتعلق بكل تغريدة يقومون بنشرها على تويتر، وتظهر الخاصية الجديدة عدد الأشخاص الذين شاهدوا التغريدات بالفعل لكن دون أن يقوموا بأي تفاعل ملموس سواء بالإعجاب أو الرد أو إعادة نشر التغريدة مرة أخرى.