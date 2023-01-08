  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

كاميرا "ثورية" بطريقة تصوير تكسر قواعد العلوم

الإثنين 09 يناير 2023 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاميرا "ثورية" بطريقة تصوير تكسر قواعد العلوم



وكالات / سما /

تعتمد عدسة الكاميرا العادية على جزيئات الضوء، لالتقاط الصور للأشياء والأجسام، لكن اختراعا جديدا قد يمكن الكاميرا من التصوير، دون الحاجة للضوء.

ووفقا لدورية "نيو ساينتست"، يمكن الآن لكاميرا التقاط صور باستخدام ضوء لم يلامس الأجسام. هذا الأمر ثوري بالنسبة لتصوير الأنسجة والمواد الهشة جدا.

كيف تعمل الكاميرا العادية؟

-تلتقط الكاميرات التقليدية الضوء الذي يرتد عن الأجسام لإنشاء الصور.

وبالتالي، فإن الأجسام ذات الإضاءة الخافتة التي تتلامس فقط مع عدد قليل من جزيئات الضوء، لا تظهر بالصور بشكل واضح.

من مبتكر الكاميرا الجديدة؟

الطالب الصيني شياو سونغ ما في جامعة نانجينغ في الصين، وزملاؤه، قاموا الآن ببناء جهاز يمكنه الاستفادة من الضوء الذي لا يلامس الأجسام.

مكونات "كاميرا الكم" الجديدة

الابتكار الجديد عبارة عن متاهة من العدسات والمرايا والبلورات، مرتبة على طاولة بحيث يتم إنتاج الضوء في أحد طرفيها ويتم اكتشافه في الطرف الآخر.

قاموا باختباره على صفيحة صغيرة منقوشة بثلاثة أحرف موضوعة بين مرآتين. بدلا من استخدام الضوء الطبيعي أو فلاش الكاميرا، قام الباحثون بضرب إحدى بلورات الجهاز بشعاع ليزر، مما جعله يبعث جزيئات الضوء.

هذه الجزيئات تنقلت عبر "المتاهة" لكنهم لم يمسوا الجسم أبدا.

بفضل المراوغات في فيزياء الكم، اصطدم الضوء بجهاز كشف يسجل تلك الخصائص، ثم استخدمها الكمبيوتر لتوليد الصورة النهائية للصفيحة.

يقول ما: "غالبا ما تكون فيزياء الكم غير محفزة لحياتنا اليومية، ولكن في هذه الحالة يساعدنا الأمر على تجاوز التصوير التقليدي".

قد تكون الطريقة الجديدة مفيدة لدراسة أشياء مثل الخلايا الحية الهشة التي تتغير بنيتها عند تعرضها للضوء، كما يقول.

#كاميرا #العلوم #تصوير #جزيئات الضوء #الصور #الضوء #الأجسام

الأكثر قراءة اليوم

دراجة مسروقة في تل أبيب تصل غزة

حقيقة اعتقال قائد عرين الأسود "أبو فلسطين" من قبل الأمن الفلسطيني

صحيفة عبرية: فرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية هو ذروة الوقاحة الإسرائيلية

بن غفير يأمر بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة"

هل يطيح "السبت" بحكومة نتنياهو؟

سلاح الجو الإسرائيلي يتزوّد بمقاتلات جديدة لضرب مشروع إيران النووي

ضابط إسرائيلي ينتقد خطة كوخافي بتحويل الجيش وقراره في عملية "حارس الأسوار"

الأخبار الرئيسية

تصاعد المعارضة الإسرائيلية للحكومة ينذر بزيادة التوتر والانقسام

"هآرتس" : تركيا تحد من تحركات قيادات حماس في أراضيها

اشتية لـ "هآرتس": العقوبات التي تفرضها إسرائيل ستؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية

image_processing20230108-291924-y8avw2

قناة عبرية: الشرطة الإسرائيلية تجاهلت أوامر بن غفير لمنع الاحتفالات بالمحرر كريم يونس

بلينكن-ونتنياهو-1621936743-jpg-1621936743.wm

الادارة الأمريكية قلقة من الحكومة الجديدة .. أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم