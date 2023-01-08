ناشئات فلسطين لكرة القدم يسقطن البحرين في بطولة غرب آسيا

عمان / سما /

حقق منتخبنا للناشئات لكرة القدم مساء أمس الأحد، فوزا مستحقا على منتخب البحرين بهدفين نظيفين، ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للناشئات التي تستضيفها الأردن.

وهذا هو الفوز الأول للمنتخب في البطولة، رافعا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، وكان تعادل في اللقاء الأول مع الأردن بدون أهداف، وخسر في الثاني أمام منتخب لبنان بخماسية نظيفة.

وانتهى الشوط الأول لصالح منتخبنا بهدف جاء في الدقيقة الـ25 عن طريق اللاعبة تالا الجابي التي أكملت تسديدة فشلت الحارسة البحرينية في ابعادها، وفي الشوط الثاني عززت زميلتها رند قدسي النتيجة بهدف مشابه للأول جاء في الدقيقة الـ67 بعد أن أكملت الكرة العائدة من حارسة العراق لتسدد الكرة في الزاوية العليا بالشباك.