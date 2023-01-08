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الشرطة تكشف ملابسات سرقة المركز السويسري لطب الأسنان في الخليل

الإثنين 09 يناير 2023 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات سرقة المركز السويسري لطب الأسنان في الخليل



الخليل / سما /

تمكنت المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل وخلال ساعات من كشف ملابسات سرقة المركز السويسري لطب الأسنان، وقبضت على المشتبه فيهما ببلدة الظاهرية جنوبا.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن المباحث العامة تلقت شكوى من صاحب المركز حول قيام مجهولين باقتحام عيادته ليلا، وسرقة خزنة تحوي مجموعة من الشيكات، وعلى الفور باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة المشتبه فيهم.

وأضافت أنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهما بارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليهما، وضبطت بحوزتهما كافة المسروقات والتي كانت عبارة عن 178 شيكا بقيمة وصلت لـ700 ألف شيقل.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما، وإحالتهما لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

#الشرطة #الخليل

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