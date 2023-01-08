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الجنايات الكبرى بغزة تصدر حكمًا بالإعدام على مدانين بقتل مواطن

الإثنين 09 يناير 2023 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجنايات الكبرى بغزة تصدر حكمًا بالإعدام على مدانين بقتل مواطن



غزة/ سما /

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، بالإجماع حكمًا يقضي بمعاقبة المدانين (ي/ف) و (إ/ف) بالإعدام شنقًا حتى الموت وذلك عن التهم المسندة إليهما في لائحة الاتهام المقدمة بحقهما من النيابة العامة في قضية قتل المجني عليه (باسل شبات).

وقد ثبت للمحكمة بأن المدانين أطلقا النار خلال الواقعة من سلاحين نوع كلاشنكوف ومسدس، قاصدين من ذلك قتله محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات المرفقة بالأوراق وذلك بقصد منهما وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

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