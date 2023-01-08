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مسير طبي لوزارة الصحة تنديداً بإجراءات الاحتلال بحق مرضى غزة

الإثنين 09 يناير 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسير طبي لوزارة الصحة تنديداً بإجراءات الاحتلال بحق مرضى غزة



غزة/ سما /

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، أن هناك مسير طبي سينطلق عند الساعة الحادية عشرة صباحاً من دوار حمودة باتجاه شارع العودة على الحدود ومن تم لدوار ملكة، وهناك سيقام مؤتمر صحفي للتنديد بإجراءات الاحتلال التعسفية بحق المرضى.

وأوضح في تصريح إذاعي، اليوم الإثنين أنه سيشارك في المسير كافة مقدمي الخدمات الصحية والدفاع المدني والخدمات الطبية وأكثر من 30 إسعاف.

وقال القدرة، "إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بحصاره على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، ويحرم مرضى غزة من إدخال الأدوية ومنع مغادرتهم القطاع للعلاج في مستشفيات الضفة والقدس".

وأضاف: "منذ أكثر من العام يمنع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية والتشخصية للقطاع، مما ترتب عليها مضاعفات خطيرة للمرضى".

وأكد أن الأجهزة التي منع إدخال الاحتلال هي أشعة تشخصية عادية وأخرى متحركة وقسطرة داخلية بالإضافة للعديد من قطع الغيار للأجهزة المتعطلة، مبينًا أن 350 جهاز متعطل داخل مستشفيات قطاع غزة وأصبحت خارج الخدمة.

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