19 بطاقة في مباراة بدوري غزة

غزة / سما /

شهدت مباراة الصلاح والرباط لحساب الأسبوع الثاني عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب", إشهار 19 بطاقة ملونة للفريقين.



وأشهر الحكم محمد الحسني 10 بطاقات ملونة للصلاح, بينما كان نصيب الرباط 9 بطاقات ملونة, موقعا على رقم قياسي غير مسبوق في البطولات المحلية.



وتعرّض اللاعبين محمد بركة وأسامة أبو تيلخ للطرد من طرف الصلاح, بجانب مساعد المدرب صبحي مبروك, بينما طُرد من الرباط يوسف أبو حرب وبسام الحيلة



يشار إلى أن المباراة انتهت بانتصار مثير لفريق الصلاح على نظيره الرباط (4-3), ليرفع الفائز رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني, ويبقى رصيد الخاسر 8 نقاط في المركز التاسع والأخير.