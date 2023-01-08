فيديو.. انتصارات للمنطار والعميد وثوار الشمال في دوري الممتازة

غزة / سما /

استعاد اتحاد الشجاعية وصافة الترتيب بعد فوزه على الزوايدة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

تقدم محمد السطري للزوايدة في الشوط الأول، ليأتي رد الشجاعية في الشوط الثاني بثلاثية سجلها، محمود سلمي، وعمر العرعير، وعلاء عطية، علما أن خالد السيد من الزوايدة طُرد بالبطاقة الحمراء.

رفع الفوز رصيد الشجاعية إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام شباب رفح، فيما بقي الزوايدة في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 5 نقاط.

غزة الرياضي (4-2) اتحاد بيت حانون

وفي مباراة درامية انتصر غزة الرياضي على اتحاد بيت حانون (4-2) في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

تقدم أحمد الكحلوت بالنتيجة لغزة الرياضي، قبل أن يقلب بيت حانون النتيجة بهدفين سجلهما غسان أبو عودة، وعمرو رزق “بالخطأ في مرماه”.

واستعاد الرياضي التقدم بعدما بهدفين سجلهما محمد تمراز، قبل أن يختتم طارق الهور رباعية العميد في مرمى بيت حانون.

الفوز الهام رفع رصيد غزة الرياضي إلى 12 نقطة وتقدم للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد بيت حانون عند 15 نقطة في المركز التاسع.

شباب جباليا (1-0) خدمات النصيرات

وخطف شباب جباليا فوزًا صعبًا ومتأخراً من خدمات النصيرات (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

سجل محمد الملفوح هدف شباب جباليا الوحيد في الدقيقة 83، ليرفع الثوار رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، فيما تراجع النصيرات للمركز الحادي عشر وتجمد رصيده عند 10 نقاط.

دوري الدرجة الأولى

خطف بيت لاهيا تعادلاً مهماً من المجمع الإسلامي (1-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت لاهيا.

نقطة التعادل رفعت رصيد بيت لاهيا إلى 16 نقطة في المركز الثامن، فيما رفعت رصيد المجمع عند 12 نقطة في المركز العاشر.