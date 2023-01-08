العالم يتضامن مع زيدان بعد تعرضه للإهانة من رئيس الاتحاد الفرنسي

ولم يكن مبابي الوحيد الذي ساند زيدان وانتقد لو جريت، حيث خرج فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ السابق ليدافع عن مواطنه بتغريدة ساخرة “أنا أحبك، من ناحية أخرى، سيتعين علينا التفكير بالاستشارة بسرعة.. زيزو”. وأضاف رمز تعبيري في النهاية يطالب فيه لو جريت بالصمت.

كذلك نشر جابرييل سيسه نجم فرنسا السابق صورة له وهو ممتعض في إحدى المباريات، وعلق عليها ساخراً “عندما سمعت تصريحات لو جريت”.

يوري دجوركاييف أسطورة أخرى لفرنسا خرج أيضاً لانتقاد تصريحات رئيس الاتحاد، حيث قال في تغريدته “تصريحات سيئة، في وضع سيء. نحن نتحدث عن بطل العالم، نحن نتحدث عن بطل العالم”.

كما طلب وزير الرياضة في فرنسا السيدة أميلي كاستيرا من لو جريت بالاعتذار لزيدان عما قاله، حيث قالته في حسابها الرسمي على تويتر “تصريحات غير معقولة مرة أخرى وهذه المرة تمثلت بعدم احترام مخزي، الأمر يسيء لنا جميعاً، لأسطورة كرة القدم والرياضة”.

وأضافت “لا ينبغي لرئيس أهم اتحاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك. أعتذر عن هذه الكلمات الكثيرة عن زيدان من فضلك”.

يذكر أن لو جريت صرّح قبل 3 أعوام أنه يضع زين الدين زيدان كخيار أول لتدريب منتخب فرنسا في حال تم فسخ عقد ديديه ديشان، وهو الأمر الذي يزيد غرابة تصريحاته الأخيرة.