العالم يتضامن مع زيدان بعد تعرضه للإهانة من رئيس الاتحاد الفرنسي

خلق لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أدلى بتصريحات مهينة بحق زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد والكرة الفرنسية، فيما يتعلق بمسألة تدريبه منتخب الديوك.
ورفض زين الدين زيدان عدة عروض من أندية كبيرة خلال العام الماضي، بهدف تدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2022، لكن المفاجأة جاءت بتجديد عقد المدرب الحالي ديديه ديشان حتى عام 2026، الأمر الذي صدّم مدرب ريال مدريد السابق.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد خرج لو جريت يوم أمس بتصريحات غريبة جداً، سخر خلالها من زين الدين زيدان وارتباطه بتدريب منتخب البرازيل، حيث قال “زيدان مدرباً للبرازيل؟ أنا لا أهتم، دعه يذهب أينما يريد”. وأضاف لو جيت “هل حاول زيدان الاتصال بي؟ بالطبع لا، لم أكن لالتقط الهاتف حتى. هل أقول له أن يبحث عن نادٍ آخر؟ قوموا بعمل برنامج له للعثور على نادٍ أو منتخب”.
وتعرّض رئيس الاتحاد الفرنسي لوابل من الانتقادات خلال الساعات الماضية، سواء من الجماهير الفرنسية أو وسائل الإعلام في شتى أنحاء العالم، حتى أن بعض النجوم خرجوا ليدافعوا عن زين الدين زيدان، على رأسهم كيليان مبابي الذي نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر “زيدان هو فرنسا، لا يمكنك عدم احترام أسطورة مثله”.
ولم يكن مبابي الوحيد الذي ساند زيدان وانتقد لو جريت، حيث خرج فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ السابق ليدافع عن مواطنه بتغريدة ساخرة “أنا أحبك، من ناحية أخرى، سيتعين علينا التفكير بالاستشارة بسرعة.. زيزو”. وأضاف رمز تعبيري في النهاية يطالب فيه لو جريت بالصمت.
كذلك نشر جابرييل سيسه نجم فرنسا السابق صورة له وهو ممتعض في إحدى المباريات، وعلق عليها ساخراً “عندما سمعت تصريحات لو جريت”.
يوري دجوركاييف أسطورة أخرى لفرنسا خرج أيضاً لانتقاد تصريحات رئيس الاتحاد، حيث قال في تغريدته “تصريحات سيئة، في وضع سيء. نحن نتحدث عن بطل العالم، نحن نتحدث عن بطل العالم”.
كما طلب وزير الرياضة في فرنسا السيدة أميلي كاستيرا من لو جريت بالاعتذار لزيدان عما قاله، حيث قالته في حسابها الرسمي على تويتر “تصريحات غير معقولة مرة أخرى وهذه المرة تمثلت بعدم احترام مخزي، الأمر يسيء لنا جميعاً، لأسطورة كرة القدم والرياضة”.
وأضافت “لا ينبغي لرئيس أهم اتحاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك. أعتذر عن هذه الكلمات الكثيرة عن زيدان من فضلك”.
يذكر أن لو جريت صرّح قبل 3 أعوام أنه يضع زين الدين زيدان كخيار أول لتدريب منتخب فرنسا في حال تم فسخ عقد ديديه ديشان، وهو الأمر الذي يزيد غرابة تصريحاته الأخيرة.