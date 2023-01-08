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فرق أوروبية تتحرك للتعاقد مع المغربي أوناحي

الإثنين 09 يناير 2023 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرق أوروبية تتحرك للتعاقد مع المغربي أوناحي



وكالات / سما /

أبدت عدة فرق أوروبية اهتمامها بالحصول على خدمات نجم آنجيه الفرنسي، عز الدين أوناحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب أوناحي في الانتقال إلى فريق جديد خلال الميركاتو الشتوي بعد تألقه في مونديال قطر؛ حسب ما كشفت قناة "TF1".

وتلقى أوناحي عرضا من ليدز يونايتد الإنجليزي بقيمة 25 مليون يورو، بينما عرض نابولي الإيطالي أقل من 20 مليون يورو.

وأشارت أيضا إلى أن رئيس نادي أولمبيك مارسيليا، أجرى اتصالات مع المقربين من عز الدين أوناحي تمهيدا لضمه، وليس بمفاوضات مباشرة مع آنجيه.

ولفتت إلى أن نادي برشلونة الإسباني يترقب مصير أوناحي، لكن النادي الكاتالوني لا يملك المال الكافي لإتمام الصفقة هذا الشتاء.

ولفت عز الدين أوناحي الأنظار إليه بعد تألقه في كأس العالم 2022، حيث ساهم بقوة في الإنجاز التاريخي لأسود أطلس باحتلالهم المركز الرابع.

 
#عز الدين أوناحي #آنجيه #الانتقالات الشتوية #مونديال قطر #المنتخب المغربي

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