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فيديو.. برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويُحلق بصدارة الدوري الإسباني

الإثنين 09 يناير 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويُحلق بصدارة الدوري الإسباني



وكالات / سما /

تمكن برشلونة من هزيمة مُنافسه أتلتيكو مدريد بهدفٍ دون رد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب ميتروبوليتانو بمدريد قد بدأ عن طريق النجم عثمان ديمبيلي في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وجاء هدف ديمبيلي بعد اختراقٍ رائع من النجم بيدري، قبل أن يُمرر الكرة لجافي الذي أرسلها بدوره على طبقٍ من ذهب للنجم الفرنسي الذي غالط يان أوبلاك بتسديدة خادعة.

وحاول لاعبو أتلتيكو مدريد على مدار دقائق اللقاء أن يسجلوا هدف التعادل، ولكن لمساتهم الأخيرة افتقدت الدقة اللازمة لمُغالطة الحارس تيرشتيجن.

وكاد برشلونة أن يُضاعف تقدمه في الشوط الثاني بعد أكثر من هجمة مُرتدة لعثمان ديمبيلي، ولكن عابه أيضاً سوء اللمسة الأخيرة.

وشهدت اللحظات الأخيرة لقطة مُثيرة بعد شجار سافيتش وفيران توريس، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كلا اللاعبين، وأخرج أراوخو كرة خطيرة للغاية من قلب المرمى قبل أن تسكن الشباك في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وارتفع رصيد برشلونة بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 41 يحتل بهم الفريق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

فيما يحتل أتلتيكو مدريد بعد الهزيمة في مُباراة اليوم المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

وسيلعب أتلتيكو مدريد المُباراة المُقبلة له في الدوري الإسباني ضد ألميريا على أرض الأخير يوم الأحد المُقبل، فيما سيلعب برشلونة ضد خيتافي على أرض كامب نو يوم الأحد المُوافق 22 يناير.

#الدوري الاسباني #برشلونة #أتلتيكو مدريد #الصدارة #عثمان ديمبيلي

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