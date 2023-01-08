فيديو.. مانشستر سيتي يسحق تشيلسي برباعية ويتأهل للدور الرابع بالكأس

تأهل مانشستر سيتي بسهولة إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي عقب انتصاره الكبير على تشيلسي برباعية نظيفة.

واستضاف مانشستر سيتي مساء أمس الأحد منافسه تشيلسي، وتمكن من الفوز عن جدارة واستحقاق أمام البلوز ليعبر إلى الدور الرابع.

وافتتح مانشستر سيتي مهرجان أهدافه بالدقيقة 23 عبر الجزائري رياض محرز الذي أحرز هدفاً رائعاً من ركلة حرة لم ينجح الحارس الإسباني كيبا في التعامل معها.

وفي الدقيقة 30، نجح الأرجنتيني جوليان ألفاريز من تسجيل هدف مانشستر سيتي الثاني من ركلة جزاء، وبعدها بـ 8 دقائق أحرز الإنجليزي الرائع فيل فودين الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريا المباراة حيث سجل رياض محرز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بالدقيقة 85 لينتهي اللقاء بفوزٍ كاسح للسيتيزين برباعية نظيفة.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه في الدور الرابع الفائز بين أوكسفورد يونايتد وأرسنال في مباراة ينتظرها الجميع حال فوز الجانرز على منافسه في الدور الثالث.