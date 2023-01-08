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القوى بغزة تطالب بوقف الاعتقالات السياسية بالضفة

الإثنين 09 يناير 2023 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القوى بغزة تطالب بوقف الاعتقالات السياسية بالضفة



غزة/ سما /

 طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بوقف سياسة الاستدعاءات والملاحقة والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل مطلبًا أساسيًا ومرتكزًا لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية الجديدة. كما جاء في نص بيانها.

وقالت: إن "ممارسة المواطن الفلسطيني للحريات العامة في كل المناطق الفلسطينية دون قيود أو إجراءات خارج القانون الفلسطيني هي أدنى الحقوق المكفولة للشعب، ويجب ألا تُنتهك أو تُنتقص تحت أي ظرف كان".

وطالبت بالإفراج فورًا عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم  على خلفية نضالية أو سياسية في الضفة الغربية، وإطلاق يد شعبنا ومقاومته  ومنحها الغطاء اللازم سياسيًا ولوجستيًا ومعنويًا. بحسب نص بيانها.

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