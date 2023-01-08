فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يدعوت أحرنوت، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "هآرتس":
- اشتية: العقوبات التي فرضتها إسرائيل ستؤدي الى انهيار السلطة
- اشتية: نرفض الادعاء بأن التوجه لمحكمة العدل الدولية غير شرعي وسنتوجه للعالم بشكاوى ضد الاحتلال
- سحب بطاقة التنقل من وزير الخارجية رياض المالكي ومن ممثل فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور
- وزير المالية سموتريش يوقع على قرصنة 139 مليون شيقل من أموال المقاصة
- تطبيق قانون منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام
- لموس هرئيل يكتب: بعد المصالحة مع تركيا الاخيرة تفرض قيودا على قادة حركة حماس
- يحيعام فايتس يكتب: حكومة نتنياهو الجديدة تغازل الرايخ الثالث النازي
* "معاريف":
- نتنياهو حول الإصلاحات بالجهاز القضائي: المعارضون للإصلاحات يحرضون على وزير القضاء ويصورونه وكأنه نازي
- المحامون يعلنون الاضراب عن المثول في المحاكم يوم الخميس احتجاجا على الإصلاحات القضائية الجديدة وإلغاء مشاركة ممثل عن النقابة في لجنة تعيين القضاة
- نهاية الزيارات للأسرى: السماح لعضو كنسيت واحد فقط من كل حزب بزيارة الاسرى
- اجراء تحقيق في الاحتفالات بعد اطلاق سراح الأسير كريم يونس
- ليبرمان: سارة نتنياهو تتدخل في التعيينات حتى الأمنية وكان لها دور في تعيين كوخابي رئيسا لأركان الجيش
* "يديعوت احرونوت":
- وزير الخارجية الاميركي سيزور إسرائيل للإعداد لزيارة نتنياهو للبيت الأبيض الشهر القادم
- بلينكن سيبحث مع نتنياهو اقتحام بن غبير الاستفزازي للأقصى
- لقاء ساده التوتر بين وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا
- رئيس حزب يهدوت هتوراة يطلب وقف العمل أيام السبت في البنية التحتية للقطار السريع
- يحاسبون السلطة الفلسطينية: قرصنة 139 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب