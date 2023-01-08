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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 09 يناير 2023 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يدعوت أحرنوت، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "هآرتس":

- اشتية: العقوبات التي فرضتها إسرائيل ستؤدي الى انهيار السلطة

- اشتية: نرفض الادعاء بأن التوجه لمحكمة العدل الدولية غير شرعي وسنتوجه للعالم بشكاوى ضد الاحتلال

- سحب بطاقة التنقل من وزير الخارجية رياض المالكي ومن ممثل فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور

- وزير المالية سموتريش يوقع على قرصنة 139 مليون شيقل من أموال المقاصة

- تطبيق قانون منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام

- لموس هرئيل يكتب: بعد المصالحة مع تركيا الاخيرة تفرض قيودا على قادة حركة حماس

- يحيعام فايتس يكتب: حكومة نتنياهو الجديدة تغازل الرايخ الثالث النازي

* "معاريف":

- نتنياهو حول الإصلاحات بالجهاز القضائي: المعارضون للإصلاحات يحرضون على وزير القضاء ويصورونه وكأنه نازي

- المحامون يعلنون الاضراب عن المثول في المحاكم يوم الخميس احتجاجا على الإصلاحات القضائية الجديدة وإلغاء مشاركة ممثل عن النقابة في لجنة تعيين القضاة

- نهاية الزيارات للأسرى: السماح لعضو كنسيت واحد فقط من كل حزب بزيارة الاسرى

- اجراء تحقيق في الاحتفالات بعد اطلاق سراح الأسير كريم يونس

- ليبرمان: سارة نتنياهو تتدخل في التعيينات حتى الأمنية وكان لها دور في تعيين كوخابي رئيسا لأركان الجيش

* "يديعوت احرونوت":

- وزير الخارجية الاميركي سيزور إسرائيل للإعداد لزيارة نتنياهو للبيت الأبيض الشهر القادم

- بلينكن سيبحث مع نتنياهو اقتحام بن غبير الاستفزازي للأقصى

- لقاء ساده التوتر بين وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا

- رئيس حزب يهدوت هتوراة يطلب وقف العمل أيام السبت في البنية التحتية للقطار السريع

- يحاسبون السلطة الفلسطينية: قرصنة 139 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب

#الصحف الإسرائيلية

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