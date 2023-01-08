الاحتلال يعتقل 5 شبان من القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خمسة شبان من مناطق من محافظة القدس.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال برفقة وحدة "المستعربين" اقتحمت بلدة العيسوية ونفذت حملة اعتقالات طالت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم، فيما اختطف المستعربون الشاب عبد الله عبيد.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة العيسوية، أطلقت خلالها المياة العادمة على الشبان.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، واعتقلت الشاب أيهم حلبية، كما سلمت الشاب محمد ربيع استدعاء للتحقيق معه غدا الثلاثاء.