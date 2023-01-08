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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين 09 يناير 2023 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وأضافت أن شرطة الاحتلال يرافقها موظف من دائرة ما تسمى بـِ(سلطة الآثار) قاموا بتصوير غرف حراس المسجد الأقصى، وأعمدة المصليات في المسجد، خلال اقتحام المستوطنين.

#مستوطنون #المسجد الأقصى #القدس #شرطة الاحتلال

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