رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها الرئيسية، على مصادقة الاحتلال على قرار قرصنة 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية.

كما أبرزت الصحف قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير تقليص زيارات أعضاء الكنيست الأسرى ومنع رفع العلم الفلسطيني.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يعتقل ويداهم والمستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويجرفون أراضي في الجفتلك وبورين

- الاحتلال يصادق على قرار قرصنة 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية

- الرئيس يعزي اللواء زهير الخطيب بوفاة شقيقه

- الفلسطينية دقماق تحظى برئاسة الشبكة القانونية للنساء العربيات

- المتطرف بن غفير يقرر تقليص زيارات أعضاء الكنيست الأسرى ومنع رفع العلم الفلسطيني

- "التعاون الإسلامي" تعقد الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات على "الأقصى"

- بن غفير يصدر قرارا للشرطة بالتحقيق في الاحتفالات بالإفراج عن كريم يونس

- زلزال بقوة سبع درجات يضرب جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ

* "الأيام":

- بن غفير يمنع رفع العلم الفلسطيني بـ"الأماكن العامة" ويوعز بالتحقيق حول الاحتفالات بتحرر كريم يونس

- الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين وإخطارات بهدم منازل وآبار في مسافر يطا

- مناصرو الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يقتحمون الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا

- الاحتلال ينفذ تنقلات انتقامية للأسرى وإلـغـاء زيـارات أعـضـاء الـكنيسـت لـهـم

- مـوتـريتـش يـوقع أمـر مـصـادرة 139 مليون شيقل من المقاصة الفلسطينية

- بـغـداد: الـرجـوب يـتـبـاحـث مع نائب رئيس الوزراء العراقي

- النقابـات الـمهنيـة تـشكـل إطـارًا تـنسيقيـا وتدعو الحكومة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة

- مستشفى "هداسا" يتراجع عن ادعاءاته لفصل الطبيب أحمد محاجنة

* "القدس":

- روسيا تشن "ضربات صاروخية انتقامية" على جنود أوكرانيين في كراماتورسك

- المصادقة على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة وسحب بطاقة "VIP "من المالكي

- بن غفير يوعز بإجراء تحقيق حول الاحتفالات بتحرر الأسير كريم يونس

- إصابات وإخطارات ومستوطنون يعتدون على أراض للمواطنين

- "التعاون الإسلامي" يجتمع غدا لبحث تزايد الاعتداءات على المسجد الأقصى

- "بتسيلم": إسرائيل قتلت 146 فلسطينيا وهدمت 784 مبنى

- طواقم من المعارف الإسرائيلية تقتحم مدارس بالقدس

- لانتقاده إسرائيل "هارفارد" ترفض تعيين كينيث روث في أحد مراكزها

- مناصرو بولسونارو يقتحمون الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا في البرازيل