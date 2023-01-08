قتيل في جريمة إطلاق بيافا

القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب مهران أبو سيف (39 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت قبيل منتصف ليل الأحد- الإثنين في مدينة يافا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، وقعت جريمة إطلاق نار في يافا في ساعات متأخرة من الليل، أسفرت عن إصابة أبو سيف بجروح بالغة الخطورة، حيث تم نقله إلى مستشفى "وولفسون"، للعلاج بيد أن الطاقم الطبي أقر وفاته بعد ساعات من محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة القتل دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وهذه جريمة القتل الثانية التي تسجل في المجتمع العربي بالداخل منذ مطلع العام الحالي، حيث قتل شربل عاطف عزام (42 عاما) وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية عبلين في منطقة الجليل، فجر الجمعة الماضي.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.