حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وامطار متفرقة على بعض المناطق

رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان البلاد تتأثر اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم الخميس المقبل، غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.