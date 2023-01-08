إصابة شخصين بجروج خطيرة بحادثي دهس في رهط وكفر قرع

الداخل المحتل/سما/

أصيب شخصين بجراح خطيرة، مساء اليوم الأحد، اثر تعرضهم لحوادث دهس منفصلة في مدينة رهط و كفر قرع.

وجاء في التفاصيل أن شخص أصيب بجراح خطيرة، إثر تعرضه للدهس المتعمد، خلال "شجار عائلي" اندلع في مدينة رهط، في منطقة النقب.

وادعت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن الشجار نشب في حي رقم 26 في رهط، بسبب خلاف عائلي، دهس خلاله أحد المتورطين شخصا آخر وأصابه بجروح "خطيرة".

وأفادت مصادر طبية بأن المصاب في الخمسينات من عمره، ونقل إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية له وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابة الرأس، موضحة أن حالته "خطيرة ومستقرة".

وبحسب الشرطة، فإن تحقيقا أوليا أظهر أن شخصا دهس آخر في رهط الأمر الذي أسفر عن نشوب شجار عائلي على نطاق واسع، سرعان ما خمد.

وأُصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بجراح خطيرة، إثر تعرّضه للدهس في حادث وقع بالقرب من كفر قرع

وجاء في التفاصيل أن حادث الدهس وقع على شارع رقم 65 بالقرب من كفر قرع، إثر اصطدام مركبة بأحد المارة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان وقوع الحادث، الإسعافات الأولية للمصاب، الذي نُقل بعيد ذلك إلى مشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، لاستكمال تلقي العلاج.

وفي البيان ذاته، أوضح الطاقم الطبيّ أن الشاب تعرّض لإصابة في رأسه وصدره، لافتا إلى أنه نُقل للمشفى فيما كان فاقدا للوعي، وموصولا بجهاز تنفس اصطناعي.

وتشير المعطيات التي أوردتها سلطة الأمان على الطرق، أن 351 شخصا من البلاد بينهم 113 مواطنا عربيا لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع، خلال العام 2022.

وفي العام 2021، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق، بحسب ما تظهر المعطيات الرسمية، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.