حفل استقبال لثلاثة من الأسرى المحررين في مخيم طولكرم

طولكرم/سما/

نظمت حركة فتح، اليوم الأحد، حفل استقبال لثلاثة أسرى محررين في مخيم طولكرم، وهم: جمال نايف خير الله، والذي أمضى (21 عاما) في سجون الاحتلال، وأحمد أبو تمام والذي أمضى (16 عاماً)، ورأفت عوض أبو سبيت الذي قضى (15 عاماً) في سجون الاحتلال.

وترحّم المحافظ أبو بكر على أرواح شهداء شعبنا، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس وتهانيه للأسرى المفرج عنهم، مشيراً إلى حالة الثبات والصمود التي جسدها أسرانا وأبطالنا بالمعتقلات بمواجهة السجان وإدارات سجون الاحتلال.

وأكد على ما تمثله قضية الأسرى من مكانة وأهمية لدى أبناء شعبنا وقيادتنا، موجها التحية للأسير المحرر القائد كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي أمضى في سجون الاحتلال (40 عاما)، مشيرا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الأسرى على طريق الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، أكد منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، على أن الأسرى هم رأس الحربة في النضال والدفاع عن قضيتنا وحقوقنا الوطنية، مشيرا إلى التضحيات وما قدمه الشعب الفلسطيني من الشهداء والجرحى والأسرى، والمعاناة اليومية، والتي يقابلها شعبنا بالمزيد من الصمود والتحدي والبقاء على هذه الأرض.

وعبّر المحرر جمال خير الله، عن الشكر والتقدير للمحافظ أبو بكر ومدراء الأجهزة الأمنية، وفصائل العمل الوطني، متحدثا عن التحديات والظروف الصعبة التي يواجهها أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، والذين يؤكدون على أن الحرية قادمة لا محالة، كما هي حرية شعبنا الفلسطيني، بإنهاء الاحتلال.