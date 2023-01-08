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محكمة سالم تمدد توقيف سبعة أسرى من محافظة جنين

الأحد 08 يناير 2023 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة سالم تمدد توقيف سبعة أسرى من محافظة جنين



جنين/سما/

 مددت محكمة الاحتلال في معسكر سالم الاحتلالي، اليوم الأحد، توقيف سبعة أسرى لأوقات مختلفة.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، بأن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف الأسرى يزن كمال لحلوح من جنين وهو معتقل منذ تاريخ 26/12/2022، ووسام عبدالكريم فايد من مخيم جنين ومعتقل منذ 1/12/2022، وعبد الله أحمد زكارنه من قباطية ومعتقل منذ 4/1/2023، وعبد القاد أحمد سباعنة من قباطية معتقل منذ 1/1/2023، ومحمد أحمد حسين سرحان من فقوعة ومعتقل منذ 5/1/2023، وأدهم محمد القاضي من مخيم جنين معتقل منذ 2/1/2023، وذلك حتى تاريخ 12/1/2023.

وأضاف أن الأسير خالد مصباح أبو الهيجاء من مخيم جنين معتقل بتاريخ 8/12/2022، تم تمديد اعتقاله حتى 11/1/2023.

#جنين

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