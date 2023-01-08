تدهور صحي يطرأ على حالة أبو رعد خازم وعائلته تتهم الاحتلال بنقل فيروس له

جنين/سما/

طرأ مساء اليوم الأحد، تدهورٌ على الوضع الصحي، للمقاوم أبو الرعد خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن.

وأفادت قناة "فلسطين اليوم" نقلًا عن مصادر عائلية، بأنه تم نقل أبو الرعد خازم إلى المستشفى الاستشاري برام الله، بعد تدهور وضعه الصحي.

واتهمت عائلة خازم، الاحتلال بنقل فيروس غير معروف لجسد "أبو الرعد"، مشيرة إلى أن حالته تزداد سوءًا يوما بعد الآخر.

وكشفت المصادر عن حدوث انتفاخات في جسد أبو الرعد، وبعض الأورام وتسمم في الدم حسب الفحوصات الطبية.

في سياق متصل، أكدت قناة "الميادين" اللبنانية أن هناك تخوّف من أن يكون الاحتلال قد تسبّب في تسميم أبو رعد الخازم.