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غزة: اجتماع قيادي بين "الشعبية" و"فتح"

الأحد 08 يناير 2023 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اجتماع قيادي بين "الشعبية" و"فتح"



غزة/سما/

عقد لقاء مشترك، يوم الأحد، في مكتب الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بغزّة، بين وفدين قياديين من الجبهة الشعبيّة برئاسة جميل مزهر نائب الأمين العام ووفد من حركة فتح برئاسة أبو ماهر حلس عضو اللجنة المركزية للحركة.

وبحسب بيان صدر عن الجبهة الشعبية: تم البحث خلال الاجتماع "الأوضاع الفلسطينيّة، والتحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية خاصّة مع تشكيل الحكومة اليمينيّة الفاشية برئاسة نتنياهو، والتي تعلن جهارًا سياساتها القائمة على نفي حقوق الشعب الفلسطيني، والتسريع بتعميق المشروع الصهيوني الاستعماري الاجلائي في فلسطين من خلال توسيع الاستيطان وحسم قضية تهويد القدس وغيرها من الإجراءات، بما فيها تشريع القوانين التهويديّة العنصرية الفاشية التي تطال شعبنا في الضفة وكامل الأرض الفلسطينية."

وأكَّد الطرفان على أهمية "انهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية كضرورةٍ لا غنى عنها لمواجهة هذه التحديات مستندين في ذلك إلى الاتفاقيات الموقّعة وإلى الأساس السياسي الذي تم التوافق عليه، وبشراكةٍ وطنيةٍ حقيقيّة، وإعادة بناء مؤسّسات منظمة التحرير الفلسطينيّة الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا بمُشاركة جميع القوى فيها."

كما أكَّد الطرفان على "أهمية الحوار الثنائي والبناء عليه بحوارٍ وطني يُشارك فيه الجميع ويفضي إلى معالجة شاملة للأوضاع الفلسطينيّة".

#فتح #الجبهة الشعبية

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