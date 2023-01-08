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الاحتلال يفرج عن أسير من قباطية بعد اعتقال دام 15 عاماً ونصف

الأحد 08 يناير 2023 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن أسير من قباطية بعد اعتقال دام 15 عاماً ونصف



القدس المحتلة/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الأسير يوسف زياد محمود نزال من بلدة قباطية، جنوب مدينة جنين، بعد اعتقال دام 15 عاما ونصف.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير نزال معتقل منذ عام 2007، وكان يقبع في سجن نفحة، وكان من المقرر أن يفرج عنه غدا الاثنين إلا أن الاحتلال أفرج عنه اليوم وبشكل مفاجئ. 

وذكر ممثل حركة فتح في قباطية عمار نزال، لـ "وفا"، أن حركة فتح أعدت غدا مهرجانا لاستقباله إلا أن سلطات الاحتلال افرجت عنه اليوم في محاولة لقتل فرحة استقباله، مشيرا الى ان المهرجان سينظم مساء غد كما أعلن رسميا.

#الاحتلال #الاسير يوسف نزال

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