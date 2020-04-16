عرين الأسود توضح حقيقة الأنباء المتداولة عن اعتقال "أبو فلسطين"

نابلس/سما/

أًصدرت مجموعات عرين الأسود، مساء اليوم الأحد، بيانا مقتضبا توضح فيه حقيقة الأنباء المتداولة عن اعتقال أحد قادتها "أبو فلسطين" من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقالت العرين في بيانها تحت عنوان "القول الفصل": " ما يتم تداوله عبر الصفحات الإخبارية فيما يَخُصّ الأخ ابو فلسطين غير صحيح، علماً بأنَّ شخصية الأخ ابو فلسطين غير مكشوفة على الإطلاق.

وأضافت: " فلا يحاول البعض إلصاق هذا المسمى على أي شخص كان حتى لا يتم الحصول على أي معلومة وانتهى.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل اعلام محلية أن الأجهزة الأمنية اختطفت أحد قادة عرين الأسود "أبو فلسطين"، الذي ظهر في برنامج ما خفي أعظم.

وظهر "أبو فلسطين" بصفته قائد مجموعات عرين الأسود، في تحقيق "خارج الحسابات" الذي عرضته قناة الجزيرة ضمن برنامج ما خفي أعظم، الجمعة الماضية.