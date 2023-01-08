هل يطيح "السبت" بحكومة نتنياهو؟

القدس المحتلة/سما/

بدت بوادر خلافات داخل الائتلاف الحكومي في "إسرائيل"، الذي يقوده حزب الليكود إضافة إلى 5 أحزاب من أقصى اليمين القومي والديني، على خلفية عمل القطار في يوم السبت المقدس لدى اليهود.



ويتكون الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو من الليكود برئاسة الأخير، و"شاس" و"يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة) الدينيين، و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)"، و"نوعم" القومية.



واليوم الأحد، بعث الحاخام يتسحاق غولدكنوبف رئيس "يهدوت هتوراه"، الذي يشغل منصب وزير الإسكان، رسالة إلى وزيرة المواصلات ميري ريغيف (ليكود) بعنوان "تدنيس يوم السبت على قطار إسرائيل"، وطالبها بوقف أعمال السكة الحديدية يوم السبت، بناء على الاتفاقيات الائتلافية.



وقال غولدكنوبف: "علمتُ أن هناك أعمالا يتم تنفيذها في يوم السبت من قبل هيئة السكك الحديدية الإسرائيلية، على خط سكة حديد تل أبيب بين مفترق روكاح وتقاطع ههلاخا (..) حسب فهمي، إن هذه الأعمال هي نتيجة لاتفاقيات موقعة من قبل الحكومات السابقة، لكن تم الاتفاق في الاتفاقيات الائتلافية الموقعة بين حزبي الليكود ويهدوت هتوراه على وقف هذه الأعمال".



وفقا للاتفاقيات الموقعة من قبل جميع أطراف الائتلاف الحكومي، سيتم إلحاق ممثل عن الحاخامية العليا بلجنة منح تصاريح العمل يوم السبت - بهدف تعزيز اعتبارات الشريعة في مداولاتها، وبالتالي تقليل حجم العمل، لكن لم يتم تنفيذ هذا الجزء من الاتفاقيات بعد.



ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين في وزارة المواصلات ردا على رسالة غولدكنوبف أن العمل لن يتوقف وقالوا "لا توجد طريقة جادة لصيانة السكة الحديدية وجعل القطار يسير بسلاسة دون عمل يتم أيضا في أيام السبت".

من جانبها، دعت وزيرة النقل السابقة ورئيسة حزب العمل، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي خليفتها ريغيف إلى عدم الامتثال لطلب وزير الإسكان.



وقالت ميخائيلي: "إن ثمن إيقاف تشغيل القطار في يوم السبت - ضرر هائل على الجمهور الذي يسافر بالقطارات والنقل العام"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



وتابعت: "بصفتي عملت كوزيرة للنقل، اتخذت قرارا بزيادة العمل في يوم السبت. هكذا أنهينا جزءا كبيرا من مشروع كهربة السكك الحديدية في وقت أبكر مما كان متوقعا، وعادت القطارات إلى الشمال. أدعو ريغيف إلى عدم الرضوخ لمطالب غولدكنوف الهزلية".

ورد وزير المالية السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، على الرسالة بقوله : "مرة أخرى، يملي الحريديم (اليهود الأرثوذكس المتطرفون) على الجمهور بأسره ما هو الصواب وما هو الخطأ. إن وقف العمل في القطار يوم السبت خطوة مجنونة ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي والعديد من العائلات في دولة إسرائيل الذين يسافرون بالمواصلات العامة. يجب على شخص ما في الحكومة أن يصحو ويوقف هذا الجنون".

وكتب رئيس المعارضة يائير لابيد ""وقف العمل في السكك الحديدية يوم السبت له معنى واحد - المزيد من الاختناقات المرورية والمزيد من الاختناقات المرورية والمزيد من الاختناقات المرورية".

وكثيرا ما شكلت مسألة تشغيل الخدمات في يوم السبت بما في ذلك عمل القطار والمواصلات العامة خلافا بين الحريديم والعلمانيين في إسرائيل.



وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن الحافلات والقطارات عموما لا تعمل في المدن الإسرائيلية ذات الأغلبية اليهودية المتدينة، ابتداء من مساء الجمعة حتى مساء السبت "ونشأت هذه الممارسة عن اتفاق تم التوصل إليه بين المجتمع اليهودي المتشدد وأول رئيس وزراء لإسرائيل، دافيد بن غوريون، قبل تأسيس الدولة".



وأوضحت الصحيفة "تعارض المؤسسة الدينية الإسرائيلية بشدة المواصلات العامة خلال أيام السبت. ولطالما انزعج الإسرائيليون العلمانيون من عدم قدرتهم التنقل في يوم إجازتهم ما لم يكن بحوزتهم سيارة".