  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الدفاع الروسية تعلن عن ضربة انتقامية أسفرت عن مقتل أكثر من 600 عسكري أوكراني

الأحد 08 يناير 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع الروسية تعلن عن ضربة انتقامية أسفرت عن مقتل أكثر من 600 عسكري أوكراني



موسكو/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن القوات الروسية نفذت ضربة انتقامية وقضت على أكثر من 600 عسكري أوكراني ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار مؤقتة في ماكييفا قبل أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع في إفادة صحفية اليوم الأحد، إن منظومات استطلاع كشفت خلال الساعات الـ24 الماضية عن قواعد لقوات أوكرانيية في مدينة كراماتورسك، وقد تم التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق، حيث كان هناك أكثر من 700 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في المجمع رقم 28، وأكثر من 600 في المجمع رقم 47.

وأضافت الوزارة أنه "نتيجة لهجوم صاروخي مكثف على نقاط تمركز مؤقتة لوحدات تابعة للقوات الأوكرانية، لقي أكثر من 600 جندي أوكراني مصرعهم".

 وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مقتل 89 جنديا روسيا جراء الضربة الصاروخية التي وجهتها قوات كييف لموقع تجمعهم قرب مدينة ماكييفكا في دونيتسك ليلة رأس السنة.

وأوضحت الوزارة أن استخدام الجنود الروس للهواتف المحمولة رغم حظر ذلك عليهم، كشف لقوات كييف موقعهم.

#روسيا

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: كتاب "الحافلات تحترق" يثير غضباً في "إسرائيل".. بن غفير يوعز بفتح تحقيق

موقع عبري: قطاع غزة برميل بارود سينفجر في أي لحظة

صحيفة عبرية تكشف عن خلاف أمريكي إسرائيلي جديد

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

سموتريتش يعلق على قرار إلغاء تصاريح ثلاثة مسؤولين فلسطينيين

فيديو: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

جيروزاليم بوست : هذا هو أكبر تهديد لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

fR5oz

القوى بغزة تدعو للتعبئة العامة وتطالب القيادة الرسمية بتغيير سياساتها مع الاحتلال

هل يطيح "السبت" بحكومة نتنياهو؟

حكومة

موقع عبري : نتنياهو منع اتخاذ قرارات أكثر صرامة ضد السلطة وتم نقل هذه الرسالة لها ..

محدث .. سموتريش يصادق على قرار قرصنة 139 مليون شيقل من أموال المقاصة

لهذا السبب : استياء وغضب مصري من حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم