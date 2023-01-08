ابو ظبي: السفير يونس يستقبل سفير سويسرا لدى الامارات

ابو ظبي/سما/

استقبل السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في مكتبه بأبوظبي صباح امس، كلا من ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى الإمارات والمستشار الدبلوماسي آلان لوك.

واكد السفير علي يونس خلال اللقاء على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وضرورة دعم موقف فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وناشد سويسرا كذلك لمساندة موقف الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه الرباعية الدولية والدول الداعمة للسلام، وبالأخص سويسرا . مشيرا الى ان سويسرا أصبحت عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى فى تاريخها.

كما أكد السفير يونس حرص الرئيس الفلسطيني على السلام، وأن يتم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتطلع للدور الأوروبي المهم في دعم القضية الفلسطينية. إنتهى