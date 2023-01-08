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الإعلان عن أسماء الفائزين بالمرحلة الثانية من جائزة مسابقة تطبيق "مصرفي"

الأحد 08 يناير 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن أسماء الفائزين بالمرحلة الثانية من جائزة مسابقة تطبيق "مصرفي"



رام الله/سما/

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، وسلطة النقد، وجمعية البنوك في فلسطين، اليوم الأحد، عن أسماء الطلبة الفائزين في المرحلة الثانية بجوائز مسابقة تطبيق "مصرفي"، وذلك بحضور ممثلين من كافة البنوك العاملة في فلسطين.

وحصل الفائزون، وعددهم 24 طالبا، على جائزة حساب توفير بقيمة 100 دولار مقدمة من كافة البنوك، وسيتم إجراء مزيد من السحوبات خلال العام الدراسي الحالي 2023.

وتطبيق "مصرفي" هو تطبيق إلكتروني، يمكن تحميله على الهواتف الذكية، ويحتوي على فرع مصرف افتراضي، يقدم كافة المعلومات الأساسية حول الخدمات المصرفية بطريقة تفاعلية وتشويقية بهدف تعزيز الثقافة المصرفية والتوعوية للجيل الناشئ خاصة طلبة الصف الثامن، كما يتضمن التطبيق مسابقة تحتوي على ألعاب وأسئلة حول الخدمات المصرفية، تمكن الطالب المشارك من الدخول للسحب على جوائز.

وأطلق التطبيق خلال فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2022، تحت شعار "تعلم، ادخر، اكسب".

يشار إلى أن تطبيق "مصرفي" صمم بشكل يضمن الاستمرارية في تحديث محتوياته ومعلوماته المصرفية وكذلك المسابقات، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المخصصة للمسابقة 15 ألف دولار، وسيتم السحب على الجوائز على عدة مراحل وذلك من أجل تشجيع الطلبة على التنافس للفوز في المسابقة.



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س.ك

#تطبيق مصرفي

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