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"التعاون الإسلامي" تعقد الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات على "الأقصى"

الأحد 08 يناير 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تعقد الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات على "الأقصى"



جدة/سما/

 تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية، بعد غد الثلاثاء، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الاجتماع المقرر عقده في مقرها في جدة، يأتي بعد التصعيد الإسرائيلي المتواصل الذي تشهده مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، والتي كان أبرزها اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات الأقصى، وفي ظل محاولات، إسرائيل، تغيير الوضع القانوني والتاريخي له.

#التعاون الاسلامي

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