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طولكرم: السجن المؤبد 15 عاما وغرامة 15 ألف دينار لمدان بنقل مواد مخدرة بقصد الاتجار

الأحد 08 يناير 2023 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: السجن المؤبد 15 عاما وغرامة 15 ألف دينار لمدان بنقل مواد مخدرة بقصد الاتجار



طولكرم/سما/

حكمت محكمة بداية طولكرم على المدان (م،س)، بالسجن المؤبد 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها، بعد إدانته بنقل مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندا لأحكام المادة 6/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

جاء الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات، التي قدمتها النيابة العامة، وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا، وعلى إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.

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#طولكرم

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