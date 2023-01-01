فارس: الحركة الأسيرة بصدد اتخاذ خطوات تكتيكية ردا على التهديدات الانتقامية بحقهم

رام الله / سما /

قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن الحركة الأسيرة بصدد اتخاذ خطوات تكتيكية، إذا ما أصدرت إدارة السجون تعليمات مباشرة للنيل منهم، وصولا لخطة التمرد على قوانين الاحتلال في الخامس والعشرين من شهر آذار المقبل.

وأوضح فارس في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، احتمالية خوض الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام بداية شهر رمضان المبارك.

وفيما يتعلق بالأسير المريض وليد دقة، الذي بحاجة لزراعة نخاع شوكي، أوضح فارس أن إدارة السجون كعادتها تماطل في هذه الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا، مشددا على ضرورة ممارسة الضغوطات لقطع الطريق على الاحتلال.