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أبرز اتجاهات حفلات الزفاف لعام 2023

الأحد 08 يناير 2023 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز اتجاهات حفلات الزفاف لعام 2023



وكالات / سما /

يحرص العروسان عند التحضير لحفل زفافهما على تخطيط كل شيء بدقة بداية من اختيار قطع الديكور حتى اختيار الفستان والبدلة، وذلك وفقاً لأبرز اتجاهات الموضة الشائعة خلال هذه الفترة، ولهذا نستعرض في التقرير التالي أبرز اتجاهات حفلات الزفاف لعام 2023، وفقاً لما ذكره موقع insider.

تكاليف حفلات الزفاف

يتوقع مخططو حفلات الزفاف، انتشار اتجاه حفلات الزفاف البسيطة غير المكلفة مادياً، وذلك رغبة من العروسين للحفاظ على البيئة بشراء الأشياء البسيطة المتوقع استعمالها في الحفل ولا تلقى في نهاية الأمر في القمامة وتحدث تلوثا، وتوفير النقود التي كان من الممكن أن تنفق في الحفل للسفر لقضاء شهر عسل مميز في أي دولة، مما يجعل العروسين يشعران بالسعادة.

تقليل عدد المدعوين

يتوقع الخبراء أيضاً تقليل أعداد المدعوين لحفل الزفاف، والاكتفاء بدعوة الأقارب والأصدقاء خاصة بعد الحديث عن سلالات فيروس كورونا الجديدة خاصة بعد تفشى الفيروس في الصين، حتى يستطيعون تطبيق التباعد الاجتماعي في الحفل والالتزام بارتداء الكمامة كما كان في السابق. 

تطبيق معايير الاستدامة

يتجه العالم إلى الحفاظ على البيئة من التلوث، من خلال إعادة تدوير كل شيء حتى في حفلات الزفاف، ولذلك متوقع إعادة تدوير قطع الديكور أو حتى المفارش وغيرها من قطع ديكور الحفل خاصة خلال هذا العام، وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث وآثاره السلبية التي يمكن أن تحدث في كوكب الأرض.

اتخاذ بعض الاحتياطات بشأن فيروس كورونا

وعلى الرغم من تخلى الكثير من الناس عن ارتداء الكمامة وإلغاء الحظر والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي، إلا أن مخططي حفلات الزفاف يتوقعون عودة الالتزام باحتياطات الوقاية من فيروس كورونا، خاصة بعد التحدث عن سلالاتها الجديدة، لذلك من المتوقع ارتداء العروسين والمدعوين الكمامة مرة أخرى.

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