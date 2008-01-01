أغرب سرقات اللصوص فى العالم

وكالات / سما /

غالبا ما نسمع عن سرقات مختلفة يقوم فيها اللصوص بسرقة الأشياء الثمينة، كالتليفونات والخواتم الذهبية، والكمبيوتر المحمول واقتحام المنازل، والعديد من السرقات، وهذا ما يجعل الجميع يقوم بإخفاء كل ما هو ثمين عن أعين الغرباء، حتى لا تتم سرقته، ولكن هل فكرت يوما أن يقتحم المنزل سارق لسرقة برطمان من الشوكولاتة السائلة؟ فى السطور التالية نستعرض بعضا من تلك المسروقات الغريبة حول العالم وفقا لموقع " time".

سرقة شاطئ

نعم لا يوجد أحد لا يحب الاستمتاع بجو هادئ على شاطئ مميز يتميز برماله الناعمة، وبحره الصافي، ويتمنى لو كان يملكه ليجلس عليه في أي وقت يحبه، ولكن كيف سيقوم بسرقته، هذا ما فعله مجموعة من اللصوص قاموا بوضع خطة محكمة لسرقة الشاطئ ولم يتم القبض عليهم، حيث قاموا بتعبئة أكثر من 500 سيارة من رمال شاطئ سبرينج بيتش في جامايكا في عام 2008، ثم قاموا ببيعها لإحدى شركات البناء وتنسيق الحدائق.

5 أطنان شكولاتة سائلة

يحب الأطفال تناول الشوكولاتة السائلة ملعقة أو اثنين أو حتى برطمان كامل، ولكن سرقة 5 أطنان من الشوكولاتة تبدو كثيرة، حتى لعاشقي الشوكولاتة، حيث قامت مجموعة من اللصوص بسرقة أكثر من 6875 برطمانا منها، أي ما يعادل 5 أطنان، وذلك في ألمانيا عام 2013.

السائل المنوي لثور

قامت مجموعة من اللصوص بسرقة كمية كبيرة من السائل المنوي لثور تكفي لتلقيح 1000 بقرة، ويقول صاحب مزرعة المواشي إن هذا السائل المنوي لتلك الثيران من أغلى السلالات، وبلغت قيمة الثور الواحد من تلك السلالة 50000 دولار.

دماغ ألبرت أينشتاين

بعد موت ألبرت أينشتاين وحرقه، قام الطبيب الشرعي بسرقة دماغه دون إذن من أسرته، ليجري عليها أبحاث علمية ليعرف سبب ذكائه، وعلى الرغم من علم ابنه بذلك عام 1955، وبعد أن أعترف الدكتور بسرقته، سمح له بحفظها في جرة.

66 عبوة من مزيل العرق

قام رجل من نيوجيرسي في عام 2015 بسرقة 66 قطعة من مزيل العرق مقابل 289 دولارا، ولكنه تم القبض عليه بسرعة بعد اكتشاف السرقة.

أزرار من الملابس الراقية

بعد أن تم القبض على الزعيم البنمي مانويل نورييغا بتهمة الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال، تم القبض على زوجته فيليسيداد نورييجا بتهم سرقة 27 زر من 10 أزياء راقية في متجر بوردين، لكنها عوقبت بالغرامة وليس بالسجن.